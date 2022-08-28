Росгосцирк направит все средства от продажи билетов тура в ЛНР на нужды Луганского цирка

В Минкультуры России заявили, что Росгосцирк направит все средства от продажи билетов в гастрольном туре в Луганской Народной Республике (ЛНР) на нужды государственного цирка в Луганске. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

На этой неделе Росгосцирк выступил в Луганске с программой, которая включала шоу с фонтанами и выступления артистов с дрессированными животными. Тур российского цирка в соседней республике продлится до конца сентября.

«Все средства от продажи билетов пойдут на нужды Луганского государственного цирка», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы Росгосцирка Сергея Белякова, работа цирка в Луганске — важная часть возвращения к мирной жизни в республике. Если работает цирк — значит детям есть, где проводить время в безопасности и в условиях мирного неба.

В июне директор компании «Луганский автодор» Олег Коваль заявил, что около 20% дорог в Луганске до конца 2022 года отремонтируют при поддержке российских компаний.