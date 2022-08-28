Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от топлива из России

Великобритания не сумела избавиться от привычки закупать топливо из России, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на отчет Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Британия не смогла полностью остановить импорт энергоносителей из РФ. По словам авторов публикации, это свидетельствует об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. Однако отчет ONS был не совсем точным. Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия по-прежнему приобретает российское топливо.

«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тыс. тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – сказано в материале.

Как пишет агентство, лукавство в первом отчете состоит в том, какие данные учитываются при статистике. Данные ONS основаны на прямых поставках: на стране, из которой осуществляется импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.

«Ранее этим летом некоторые участники рынка обсуждали идею транспортировки российского топлива через другие порты до прибытия в Великобританию», – обратили внимание аналитики.

Они отметили, что после начала украинского кризиса Британия стала закупать больше дизельного топлива из других государств, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль. В то же время Бельгия также увеличила импорт российских энергоносителей.

«Вполне возможно, если не вероятно, что Великобритания все еще импортирует российское дизельное топливо, хоть и смешанное в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене», – указала ранее консалтинговая компания Facts Global Energy.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с британским кризисом.