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Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от топлива из России

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Frank Augstein/AP

Великобритания не сумела избавиться от привычки закупать топливо из России, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на отчет Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Британия не смогла полностью остановить импорт энергоносителей из РФ. По словам авторов публикации, это свидетельствует об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. Однако отчет ONS был не совсем точным. Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия по-прежнему приобретает российское топливо.

«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тыс. тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – сказано в материале.

Как пишет агентство, лукавство в первом отчете состоит в том, какие данные учитываются при статистике. Данные ONS основаны на прямых поставках: на стране, из которой осуществляется импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.

«Ранее этим летом некоторые участники рынка обсуждали идею транспортировки российского топлива через другие порты до прибытия в Великобританию», – обратили внимание аналитики.

Они отметили, что после начала украинского кризиса Британия стала закупать больше дизельного топлива из других государств, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль. В то же время Бельгия также увеличила импорт российских энергоносителей.

«Вполне возможно, если не вероятно, что Великобритания все еще импортирует российское дизельное топливо, хоть и смешанное в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене», – указала ранее консалтинговая компания Facts Global Energy.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с британским кризисом.

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