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Финский энергоконцерн Fortum потерял более €9 млрд из-за кризиса вокруг Uniper

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Global Look Press

Финский энергетический концерн Fortum понес убытки в размере €9,14 млрд во втором квартале 2022 года из-за кризиса дочерней компании в Германии. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Uniper ежедневно теряла десятки миллионов евро из-за резкого роста цен на газ. Это обернулось для нас многомиллиардными убытками », — отметил генеральный директор Fortum Маркус Раурамо.

В первом полугодии 2022 года Uniper потерпела убытки в размере €12 млрд, где чуть больше половины связаны с уменьшением поставок газа из России. Кроме того, энергокомпания потеряла более €2,7 млрд из-за обесценивания доли в трубопроводе «Северный поток — 2», а также активов в российской энергетике.

В публикации добавили, что Fortum все также собирается уйти с рынка России. Однако в июле российские власти приостановили продажу ее активов. Тогда компания получила заявки от таких потенциальных покупателей как Газпромбанк, АФК «Система» и Invest AG.

В конце июля Reuters сообщал, что крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper скоро подпишет соглашение с немецкими властями о получении финансовой помощи в связи с сокращением поставок из РФ, взамен Берлин может приобрести долю в компании.

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