Еще три судна с зерном вышли из украинских портов

Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter о выходе трех судов с зерном из украинских портов в рамках «продуктовой сделки».

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», — сказано в сообщении.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России и Турции подпись под документом поставили главы Минобороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар. От Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков.