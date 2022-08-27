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Китай отправил 50 контейнеров чая в Россию по новому экспортному проекту

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Власти Китая отправили в Россию первый поезд с чаем в размере 50 контейнеров по новому проекту «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Об этом сообщается в Telegram-канале Торгового представительства РФ в Китае.

На церемонии отправки, состоявшейся 26 августа, присутствовали замглавы народного правительства центральной провинции Хубэй (Ухань выступает в качестве ее административного центра) Ян Юньянь, ответственные лица из Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, представители местных деловых кругов, отметили в публикации.

Там также добавили, что в 50 контейнеров всего было погружено около 1 тыс. т чая. При этом данный поезд будет поставлять чай уже на регулярной основе.

По словам торгпреда России в Пекине Алексея Дахновского, Ухань стала играть важную роль в традиции чаепития в России. Кроме того, еще в XVIII веке этот город был основным в российско-китайской торговле чаем.

26 августа генеральное консульство России в городе Харбин в своем Telegram-канале сообщило, что за январь — июль 2022 года Китай экспортировал в Россию более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили. Экспорт вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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