В «Ромире» сообщили, что в июле 46% расходов россиян пришлось на товары повседневного спроса

В июле на товары повседневного спроса (FMCG) пришлось 46% расходов россиян. Это на 1,6% меньше, чем в июне, сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

К FMCG относятся напитки, шоколад, гигиенические принадлежности и другие товары, которые необходимы покупателям на постоянной основе и отличаются относительно невысокой ценой.

В «Ромире» уточнили, что динамика в июле обусловлена «эффектом высокой базы».

«Затраты на FMCG-товары характеризуют уровень благосостояния населения. Размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG-товары, определяет и объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура и др.) и развитие (образование, улучшение условий проживания и др.)», — отметили в «Ромире».

По данным «Ромира», с 15 по 21 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с началом года на 9,5%, до 5536 рублей. Средняя стоимость одной покупки у россиян составила 677 рублей, что на 7,5% выше в сравнении с результатами за аналогичный период прошлого года.

При этом Росстат сообщил, что цены в России снизились на 0,15% с 16 по 22 августа.