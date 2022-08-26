Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: в Афганистане ввели запрет на криптовалюты 14:04
Сторонник запрета абортов в США арестован за совращение подростка 14:01
ТАСС: российские ПВО в Херсоне сработали второй раз за сутки 13:56
Прилучный признался, что был готов сделать предложение Брутян в первый день... 13:55
Минный тральщик ВМС Финляндии сел на мель в Архипелаговом море 13:54
Глава РПЛ Алаев назвал странным поведение игроков сборной Польши, отказавшихся играть... 13:54
Spiegel: разведка ФРГ подозревает спецслужбы РФ в слежке за обучением военных... 13:53
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 15% 13:51
Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева призналась, что пугалась неестественного... 13:50
Buick показал на автосалоне в Чэнду конкурента Geely Tugella 13:47

CNews: Dell окончательно уходит из России с увольнением всех сотрудников

close
100%
Tony Avelar/AP Images for Dell

Американская компания по производству компьютеров Dell окончательно покидает Россию и сокращает всех российских сотрудников. Об этом сообщает CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции.

По словам источника, компания при увольнении выплатит персоналу до восьми окладов. Уточняется, что штат российского представительства Dell насчитывает около 50 человек. Под сокращение попадают все специалисты по продажам, а также сотрудники технического и маркетингового отделов. При увольнении сотрудникам бесплатно отдают ноутбуки и мониторы, выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.

Ожидается, что 30 августа станет последним днем работы Dell на российском рынке.

В феврале компания Dell приостановила продажи своей техники в России и на Украине, заявив, что будет внимательно следить за развитием ситуации после начала специальной военной операции России на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть