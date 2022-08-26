CNews: Dell окончательно уходит из России с увольнением всех сотрудников

Американская компания по производству компьютеров Dell окончательно покидает Россию и сокращает всех российских сотрудников. Об этом сообщает CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции.

По словам источника, компания при увольнении выплатит персоналу до восьми окладов. Уточняется, что штат российского представительства Dell насчитывает около 50 человек. Под сокращение попадают все специалисты по продажам, а также сотрудники технического и маркетингового отделов. При увольнении сотрудникам бесплатно отдают ноутбуки и мониторы, выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.

Ожидается, что 30 августа станет последним днем работы Dell на российском рынке.

В феврале компания Dell приостановила продажи своей техники в России и на Украине, заявив, что будет внимательно следить за развитием ситуации после начала специальной военной операции России на Украине.