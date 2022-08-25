Nvidia отчиталась о рухнувших продажах видеокарт во втором квартале

Чистая прибыль американского производителя видеокарт и программного обеспечения Nvidia во втором квартале 2022 года оказалась на 72% меньше год к году, составив $656 млн. При этом общая выручка компании за этот же период незначительно выросла, увеличившись на 3% до $6,7 млрд, сообщается на сайте фирмы.

Выручка в пересчете на акцию составила $0,51, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0,53. Выручка от реализации графических решений сократилась на 39% до $2,8 млрд, в годовом сравнении снижение составило 28%.

В компании объяснили слабые показатели «сложными рыночными условиями». Так, выручка одного из основных игровых подразделений Nvidia во втором квартале составила $2,04 млрд. Этот показатель оказался на 33% меньше, чем годом ранее, и на 44% ниже цифр по итогам первого квартала 2022-го.

16 августа портал WCCF Tech сообщил, что крупнейшие производители видеокарт AMD и Nvidia снизят цены на актуальные модели уже к концу августа. Причиной этому является скорый анонс нового поколения карт от обоих брендов — Radeon RX 7000 и GеForce RTX 40. В связи с этим возникла необходимость распродать запасы графических адаптеров из предыдущих линеек.