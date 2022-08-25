«Ъ»: Shell дождется расторжения контракта с оператором «Сахалин-2»

Британская нефтегазовая компания Shell собирается дождаться расторжения контракта с новым российским оператором «Сахалин-2», а после этого потребовать компенсации убытков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, Shell не собирается подписывать долгосрочное соглашение с компанией.

По данным газеты, Shell собирается подать иск о возмещении убытков. Он будет рассчитан исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского сжиженного природного газа (СПГ) по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

В Shell не прокомментировали «Коммерсанту» свои намерения. В «Газпроме» и «Сахалинской энергии» тоже отказались от комментариев.

Shell принадлежит 27,5% акций Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC), оператора проекта «Сахалин-2». 50% акций — у «Газпрома», заявили в компании.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии с правовыми соглашениями.