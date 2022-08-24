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Продажи одежды и обуви в России упали более чем на 40% с февраля 2022 года

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Depositphotos

Спад продаж одежды, обуви и аксессуаров в России с февраля 2022 года составил 40,5%, сообщил директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, чьи слова приводит Forbes.

С момента ввода западных санкций в России приостановили работу более 100 международных брендов, из-за чего предложение одежды и обуви сократилось на треть. После 24 февраля свою деятельность в стране приостановили Inditex, представляющий бренды Zara, Massimo Dutti и другие, а также H&M, Uniqlo, Adidas и другие ретейлеры.

Еще одной причиной столь резкого падения продаж стали снижающиеся реальные доходы населения. В этих условиях россияне предпочли сэкономить, в первую очередь, на одежде и обуви, заявила Гаспарян.

Схожее мнение высказала и бизнес-партнер индустрии fashion «Яндекса» Анастасия Липатова. По ее данным, из-за резкого сокращения ассортимента одежды и обуви 23% россиян не смогли приобрести нужные вещи. 26% опрошенных признали, что предпочитают донашивать вещи из-за приверженности осознанному подходу к потреблению.

После ухода крупных зарубежных игроков с рынка российские бренды стали чаще появляться в ассортименте маркетплейса Ozon. Оборот от продаж товаров данной категории, включая одежду, обувь и аксессуары, во втором квартале 2022 года вырос на 2,8 раза. Более половины продавцов предлагают клиентам взрослую одежду, 46% — аксессуары для взрослых и детей, 28% — бижутерию, еще 26% — спортивную одежду и обувь.

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