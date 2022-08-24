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ЦБ поручил банкам составить план работы с заблокированными из-за санкций активами

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

ЦБ России потребовал от банков составить индивидуальные планы работы с активами, которые были заблокированы из-за западных санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

До 22 августа регулятор просил сообщить информацию как по головной организации, так и по значимым дочерним структурам. Однако не все из ведущих российских банков в настоящее время готовы предоставить решения по работе с замороженными активами. Как минимум два из топ-10 финансовых организаций в ответ лишь перечислили попавшие под санкции активы.

По словам собеседников издания, в ЦБ сейчас пытаются оценить масштаб замороженных активов. Однако представители валютного регулятора признают, что не смогли придумать, как их «разморозить». В настоящее время цель ЦБ может заключаться в том, чтобы собрать идеи, на основе которых можно выработать общий подход к проблеме.

У «дочек» российских банков могли быть заблокированы средства на сумму до €300 млн в части брокерских счетов и на несколько миллиардов евро у корпоративных клиентов. Однако случаев полного возврата средств с нейтральным эффектом для финансового результата материнского банка пока нет, утверждает издание.

24 августа в Центробанке захотели обязать банки возвращать отправленные мошенникам средства в течение месяца. По словам главы департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, если средства были отправлены за рубеж, то в этом случае срок увеличится до 60 дней. При этом банк должен возместить сумму перевода полностью.

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