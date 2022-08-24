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ЦИАН назвал районы Подмосковья с самым подорожавшими загородными домами

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Ленинградское и Егорьевское шоссе стали лидерами среди подмосковных направлений по годовому росту средней стоимости загородной недвижимости. По сравнению с показателями августа 2021-го цены там выросли на 31%, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Средняя стоимость дома на Ленинградском направлении сейчас составляет 28 млн рублей, на Егорьевском — 17,8 млн рублей. Следом за ними расположились объекты недвижимости, расположенные на Рязанском направлении. Средняя стоимость домов там увеличилась на 29%, до 16,7 млн рублей. В топ-5 также вошли: Симферопольское направление (+25%, до 19,4 млн рублей) и Киевское (+22%, до 38,2 млн).

Самое значительное годовое снижение зафиксировали на Горьковском шоссе (-12%, до 15,5 млн рублей). Средняя стоимость загородного дома в Подмосковье выросла за год на 13%, до 29,6 млн рублей.

19 августа эксперт по недвижимости Ксения Аверс спрогнозировала массовую распродажу жилья в России осенью 2022 года. К октябрю-ноябрю девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. По данным Аверс, некоторые строительные площадки уже заморожены. В этих условиях застройщикам не останется ничего другого, кроме как массово распродавать квартиры по себестоимости.

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