Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения

Минфин РФ сообщил, что соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной перестанет действовать с 1 января 2023 года. Украина денонсировала его. Россия сегодня направила ответное уведомление. Соглашение действовало с февраля 1995 года.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника,— с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года»,— говорится в сообщении российского ведомства.

Изначально Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня. Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.

Минфин Украины анонсировал окончание действия льготных условий для резидентов России, которые ведут деятельность на Украине: к ним будет применяться общая ставка налогообложения в 15%. Резиденты Украины, которые ведут деятельность в России, сейчас могут платить налоги в этой стране и не платить на родине — после денонсации соглашения такая возможность исчезнет.