Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский потребовал поставить РФ ультиматум по Запорожской АЭС 21:46
Xiaomi может запустить новый бренд с бюджетными смартфонами для техногиков 21:46
Главы военных ведомств Турции и США обсудили ситуацию на Украине и поставки F-16 21:46
Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 6,3% ниже $2700... 21:43
Тихонов: «Спартак» будет меньше жаловаться на судей после ухода Федуна 21:42
Глава Крыма назвал саммит «Крымской платформы» «парадом политических... 21:39
Американца укусил за голову медведь, который пробрался в палатку 21:39
Пловчиха Чимрова пожаловалась на отсутствие драйва на Спартакиаде из-за... 21:30
Глава МАГАТЭ Гросси допустил отправку миссии организации на ЗАЭС в ближайшие дни 21:28
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь процитировал Ленина, говоря о западной... 21:28

Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Минфин РФ сообщил, что соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной перестанет действовать с 1 января 2023 года. Украина денонсировала его. Россия сегодня направила ответное уведомление. Соглашение действовало с февраля 1995 года.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника,— с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года»,— говорится в сообщении российского ведомства.

Изначально Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня. Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.

Минфин Украины анонсировал окончание действия льготных условий для резидентов России, которые ведут деятельность на Украине: к ним будет применяться общая ставка налогообложения в 15%. Резиденты Украины, которые ведут деятельность в России, сейчас могут платить налоги в этой стране и не платить на родине — после денонсации соглашения такая возможность исчезнет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть