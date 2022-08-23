«Альтернатива для Германии»: Россия остается надежным поставщиком энергоносителей

Лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что партия продолжает считать Россию надежным поставщиком энергоносителей в Германию. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Россия таковой являлась на протяжении последних 30, 40, 50 лет и даже во времена холодной войны. И сегодня, конечно, остается надежным поставщиком», — сказал он.

По его словам, сейчас Россия также не заявила, что намерена разорвать контракты на поставку газа для Берлина.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что ожидает дальнейшего сокращения поставок газа в Германию со стороны России.

У Германии впереди очень сложная зима, отметил он.

Министр по делам экономики Роберт Хабек в настоящее время находится с визитом в Канаде вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где они планируют обсудить вопрос поставок сжиженного природного газа из Канады в Германию.

До этого Хабек заявлял, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России.