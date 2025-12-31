Жигалова предположила, что интимное видео Диброва «слил кто-то из своих»

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего шоу «Алена, блин» на VK Видео предположила, что кто-то специально «слил» нашумевшее видео с Дмитрием Дибровым.

Звезда предположила, что скандальный ролик интимного характера не выглядит так, будто его сняли случайно. Она также заверила, что это мог сделать кто-то из окружения Диброва.

«То есть какой-то человек стоял у машины, зная, что сейчас оттуда выйдет Дмитрий Дибров. Но он же не мог знать, что сейчас будет делать Дибров. А вообще, зачем кому-то снимать, как выходит из машины Дмитрий Дибров? И кто знает, куда он там поехал? У меня сразу сложилось ощущение, что его слил кто-то свой», — поделилась Жигалова.

Журналистка отметила, что слышала о том, что слив видео может быть «происками Романа Товстика». Однако она заявила, что не станет утверждать наверняка. Собеседник «Алены, блин» Олег Пилягин согласился, что история с Дибровым может быть подставной.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее Дмитрий Дибров вышел в свет с нутрициологом Гусевой после развода.