Новости политики

В Совфеде заявили, что весь мир «хочет отдохнуть» от Зеленского

Сенатор Карасин: международное сообщество хочет отдохнуть от Зеленского
Peter Dejong/AP

Международное сообщество «хочет отдохнуть» от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так он прокомментировал слова самого украинского лидера об усталости от военного конфликта.

«Он (Зеленский — прим.ред.) слишком много наделал бед, тревог в мире, у себя в стране. Поэтому на самом деле международное сообщество хочет от него уже отдохнуть», — сказал сенатор.

До этого Зеленский заявил о готовности уйти из власти накануне в ходе интервью Брету Байеру. По словам президента Украины, он намерен оставить свой пост после завершения конфликта. Он также признал, что республика не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на конфликте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным.

