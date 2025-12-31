Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и «вдохновился» Бекмамбетовым

Сценарист Айван Эткинсон не исключил будущих проектов с российскими актерами
Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Сценарист Айван Эткинсон, который известен по работам с Гаем Ричи, рассказал о возможном сотрудничестве с российскими актерами. Его цитирует ТАСС.

«Мне показывали несколько фотографий российских гангстеров из русского кино. Они все очень фактурные ребята, особенно Сергей Безруков. В прошлых фильмах Гая Ричи снималось несколько актеров из России, но про будущие проекты, которые сейчас в работе, к сожалению, пока нечего рассказать», — поделился Эткинсон.

Сценарист допустил, что в будущем может начать работать с актерами и режиссерами из России. По словам Эткинсона, «в будущем было бы замечательно» снять в своих проектах российских артистов. Также он заявил, что вдохновляется Тимуром Бекмамбетовым.

«Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов, который снял «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Он очень меня вдохновляет, это очень инновационное и визуально богатое кино. Мне кажется, он потрясающе талантливый режиссер. В прошлом году я с ним общался по некоторым проектам и хотел бы что-то сделать с ним в будущем», — рассказал Эткинсон.

Ранее Леонид Якубович заговорил на испанском под гипнозом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541429_rnd_5",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+