Сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и «вдохновился» Бекмамбетовым

Сценарист Айван Эткинсон, который известен по работам с Гаем Ричи, рассказал о возможном сотрудничестве с российскими актерами. Его цитирует ТАСС.

«Мне показывали несколько фотографий российских гангстеров из русского кино. Они все очень фактурные ребята, особенно Сергей Безруков. В прошлых фильмах Гая Ричи снималось несколько актеров из России, но про будущие проекты, которые сейчас в работе, к сожалению, пока нечего рассказать», — поделился Эткинсон.

Сценарист допустил, что в будущем может начать работать с актерами и режиссерами из России. По словам Эткинсона, «в будущем было бы замечательно» снять в своих проектах российских артистов. Также он заявил, что вдохновляется Тимуром Бекмамбетовым.

«Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов, который снял «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Он очень меня вдохновляет, это очень инновационное и визуально богатое кино. Мне кажется, он потрясающе талантливый режиссер. В прошлом году я с ним общался по некоторым проектам и хотел бы что-то сделать с ним в будущем», — рассказал Эткинсон.

