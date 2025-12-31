На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры

На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой в системе регулировки температуры

На рейсе авиакомпании Utair из Сургута в Москву произошел сбой в системе регулировки температуры. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что рейс авиакомпании Nordwind Санкт-Петербург — Калининград сутки не может вылететь из Пулково из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Как уточняют журналисты, рейс в Калининград перенесли на 15:00 мск 30 декабря. Всех пассажиров, а это больше 80 человек, до этого времени расселили в отели.

На следующий день пассажиры рейса Петербург — Калининград потребовали заменить экипаж после третьего возвращения самолета в Пулково.

Ранее в Пулково пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов.