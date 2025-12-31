Размер шрифта
Лукашенко назвал возможную цель атаки Украины на резиденцию Путина

Лукашенко не исключил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв переговоров
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Возможной целью атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области был срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что подобная теория не могла реализоваться на практике. По его словам, Путин «не суетится» и идет по «мирному треку».

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности атаки Украины на резиденцию Путина.

