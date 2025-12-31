Лукашенко назвал возможную цель атаки Украины на резиденцию Путина

Лукашенко не исключил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв переговоров

Возможной целью атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области был срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что подобная теория не могла реализоваться на практике. По его словам, Путин «не суетится» и идет по «мирному треку».

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности атаки Украины на резиденцию Путина.