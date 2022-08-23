Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Слова главы ЛДПР Слуцкого «Одна страна, один президент, одна победа» удалили... 15:38
Зеленский рассказал, поедет ли на G20 15:38
Бельгийский эксперт Эрнст сообщил, что европейцам придется переплачивать за уголь... 15:37
Квартире уехавшего из России Бориса Гребенщикова нашли арендаторов 15:36
США увеличили в Польше количество своих истребителей F-22 Raptor 15:36
Экс-капитан «Ливерпуля» Каррагер отреагировал на отказ Роналду от рукопожатия... 15:32
Глава комитета бундестага ФРГ: борьба с властями РФ потребует личных жертв от немцев 15:28
Президент Польши Дуда призвал полностью демонтировать «Северный поток- 2» 15:28
The Sun: принц Уильям будет лично отвозить детей в школу 15:26
В правительстве Швейцарии заявили о скромных гидроэнергетических резервах страны 15:26

Росрыболовство заявило, что Россия в этом году может остаться без сайры

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Россия в этом году может остаться без популярной у россиян сайры. Росрыболовство сообщило, что рыбопромысловый флот РФ пока не приступил к ее промыслу. В понедельник данный вопрос обсуждался на заседании штаба по организации добычи сайры, скумбрии, сардины, иваси.

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону», - уточняется в сообщении Росрыболовства.

Как отметили в ведомстве, в открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн.

Ранее управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов заявил, что в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры.

Как заявили в «Доброфлоте», недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье, сайру, более дешевым — сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра. Также Ефремов подчеркнул, что на таких банках часто указано соответствие ГОСТу. Это, по его мнению, вызывает доверие у потребителя и способствует увеличению объема продаж.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть