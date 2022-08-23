Росрыболовство заявило, что Россия в этом году может остаться без сайры

Россия в этом году может остаться без популярной у россиян сайры. Росрыболовство сообщило, что рыбопромысловый флот РФ пока не приступил к ее промыслу. В понедельник данный вопрос обсуждался на заседании штаба по организации добычи сайры, скумбрии, сардины, иваси.

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону», - уточняется в сообщении Росрыболовства.

Как отметили в ведомстве, в открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн.

Ранее управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов заявил, что в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры.

Как заявили в «Доброфлоте», недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье, сайру, более дешевым — сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра. Также Ефремов подчеркнул, что на таких банках часто указано соответствие ГОСТу. Это, по его мнению, вызывает доверие у потребителя и способствует увеличению объема продаж.