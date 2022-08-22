Фирмы на востоке ФРГ высказались о влиянии на них санкций против РФ

Более половины фирм на востоке федеральной земли Бранденбург в Германии заявили, что ощущают негативные последствия от санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Торгово-промышленной палаты Восточного Бранденбурга.

По данным опроса, 55% опрошенных фирм указали, что ощущают «сильные или угрожающие их существованию» последствия санкций. Еще 80% заявили, что принятые меры «не повлияют на решения России относительно спецоперации на Украине»

Как заявили в палате, особенную проблему для предприятий региона представляет введение эмбарго на российскую нефть.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что нужно прекратить энергетические санкции в отношении России, так как отказ от российских энергоресурсов наносит вред лишь населению Германии.

Он призвал федеральное правительство признать, что краткосрочный отказ от энергоносителей из России не нанесет массовый вред ее населению и компаниям.

Также по словам политика, неприемлемо, «что федеральное правительство месяцами раскручивало санкционную спираль в энергетическом секторе и теперь удивляется тому, что Россия со своей стороны, вероятно, сокращает свои поставки».