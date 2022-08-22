Маск сообщил, что полный автопилот на Tesla будет стоить $15 тысяч

Функция полноценного автопилота на автомобилях Tesla для клиентов из Северной Америки c 5 сентября 2022 года повысится на $3 тыс. — с нынешних $12 тыс. до $15 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор компании Илон Маск.

«Действующая стоимость останется в силе для заказов, сделанных до 5 сентября, но доставленных позже», — говорится в сообщении.

Использование Tesla названия Full Self-Driving (FSD) подверглось критике, поскольку эти функции требуют активного контроля и не делают автомобили автономными. Национальная администрация безопасности дорожного движения США также начала два отдельных расследования по поводу неисправности автопилота.

21 августа YouTube начал удалять видео, в которых американские граждане тестируют автопилот Tesla на детях. Как отметили представители видеохостинга, такие записи «угрожают эмоциональному и физическому благополучию несовершеннолетних».

В начале месяца правозащитники на примере детских манекенов заявили, что автопилот Tesla не способен распознать их на дороге. В том числе были показаны ролики, в которых электромобиль на автопилоте сбивал манекен высотой около одного метра. Владельцы Tesla в свою очередь стали проверять заявления, записывая все на камеру. Однако обвинения не подтвердились — в каждом случае электромобиль тормозил перед детьми или объезжал их.