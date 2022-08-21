Глава Минэкономики Германии исключил продление срока службы АЭС для замены поставок газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что трем немецким атомным электростанциям не будут продлевать срок службы для замены поставок газа из России. Об этом сообщает агентство Tagesschau.

Хабек отметил, что продление срока службы АЭС позволит сэкономить 2% поставляемого газа.

«Это неправильное решение, учитывая то немногое, что мы сэкономим», — пояснил глава Минэкономики ФРГ.

При этом Хабек добавил, что срок службы для АЭС в Баварии может быть расширен в случае положительного стресс-теста. Это позволит обеспечить стабильность электроснабжения сети зимой.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Вольфганг Кубикки выступал за запуск газопровода «Северный поток — 2». При этом Кубикки подчеркнул, что ФРГ остается на стороне Украины и будет ее поддерживать, несмотря ни на что.