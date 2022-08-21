Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Визажист Андрей Шилков назвал пять бьюти-трендов осени 19:13
«Динамо» иронично отреагировало на удар форварда «Спартака»... 19:12
В Новосибирске СК начал проверку по факту избиения узницы концлагерей... 19:07
Момент взрыва автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео 18:59
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о превосходстве Путина и Лаврова... 18:58
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Александру Дугину после гибели дочери 18:56
Винокур заявил, что россияне смогут обойтись без западных виз 18:53
Чемпион НБА Родман намерен приехать в Россию для помощи осужденной... 18:53
Daily Mail: средний счет за электричество в Британии может вырасти до 6... 18:51
В Москве грабители заставили мужчину сказать на камеру, что он добровольно отдал... 18:49

Глава Минэкономики Германии исключил продление срока службы АЭС для замены поставок газа

close
100%
John Bazemore/AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что трем немецким атомным электростанциям не будут продлевать срок службы для замены поставок газа из России. Об этом сообщает агентство Tagesschau.

Хабек отметил, что продление срока службы АЭС позволит сэкономить 2% поставляемого газа.

«Это неправильное решение, учитывая то немногое, что мы сэкономим», — пояснил глава Минэкономики ФРГ.

При этом Хабек добавил, что срок службы для АЭС в Баварии может быть расширен в случае положительного стресс-теста. Это позволит обеспечить стабильность электроснабжения сети зимой.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Вольфганг Кубикки выступал за запуск газопровода «Северный поток — 2». При этом Кубикки подчеркнул, что ФРГ остается на стороне Украины и будет ее поддерживать, несмотря ни на что.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть