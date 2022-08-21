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Юрист рассказал о долгах, по которым придется платить всю жизнь

Юрист Соловьев: россиянам придется платить всю жизнь долги по выплате ущерба и по зарплате

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Depositphotos

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм» о долгах, по которым россияне должны платить всю жизнь, несмотря на материальные трудности.

Он указал, что речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека. Также это распространяется на долги по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательны к погашению долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юридическому лицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.

По словам эксперта, вне зависимости от наличия финансовых сложностей должник обязан погасить текущие долги, появившиеся после принятия судом заявления о банкротстве. К примеру, это будут долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, так как речь идет об интересах детей, добавил Соловьев.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росстат писала, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год рекордно выросли на 7,6% (на 56,6 млрд рублей) и достигли 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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