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Предсказавший кризис 2008 года инвестор Майкл Бьюрри продал почти все акции

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Astrid Stawiarz/Getty Images

Популярный инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший финансовый кризис 2008 года, продал почти все акции и решил инвестировать в компанию Geo Group, которая занимается психиатрическими клиниками и частными тюрьмами. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на заявление фирмы инвестора Scion Asset Management в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Во втором квартале 2022 года инвестиционная компания Майкла Бьюрри Scion Asset Management избавилась от всех своих акций, кроме одной. При этом прибыль от продажи составила $165 млн, отметили в публикации.

По данным издания, компания инвестора приобрела свыше 500 тыс. акций Geo Group Inc, которая является поставщиком медицинской продукции для реабилитации заключенных, а также их поддержки после освобождения.

В конце января в разговоре с Bloomberg легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал грандиозный обвал мировой экономики. По его словам, миру нужно готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

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