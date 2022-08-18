Убытки крупнейшего оператора электричек в России ЦППК выросли до ₽4 млрд за полгода

Убытки Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая перевозит почти половину пассажиров электричек в России, в первом полугодии выросли в четыре раза, до 4 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные компании.

В публикации отметили, что в период с января по июнь 2022 года чистый убыток ЦППК составил 4,344 млрд рублей. При этом в аналогичный период прошлого года убыток был на уровне 1,097 млрд рублей. Выручка же упала лишь на 5%, до 24,25 млрд рублей.

Представитель ЦППК отметил, что в 2021 году убытки компании были меньше из-за предоставленных субсидий. Одна из них была выделена федеральными властями для компенсации расходов на аренду поездов в 2020 году, когда был самый разгар пандемии коронавируса. Другая же была получена от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на компенсацию потерь в доходах за 2020 год.

По данным компании, в 2022 году может быть положительный финансовый результат. Это может произойти благодаря росту пассажиропотока до 535 млн человек, что на 3% больше показателей 2021 года.

В конце марта «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проект распоряжения правительства писал, что при ежеквартальной индексации тарифов доходы РЖД составят 130 млрд рублей.