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МИД: РФ не считает необходимым сопровождение судов с зерном Украины третьими странами

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Vadim Ghirda/AP

Директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев в интервью РИА «Новости» рассказал, что российская сторона не находит необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины.

Накануне на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.

Комментируя работу Совместного координационного центра в Стамбуле, Ильичев подчеркнул, что в его состав входят представители России, Турции, Украины и ООН, механизм отслеживает передвижение грузов, координирует вопросы досмотра судов.

«С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов», — сказал он.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и Организации объединенных наций подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю.

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов, де он примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявлял, что предстоящие переговоры будут связаны с вопросом продовольственной безопасности и вывоза украинского зерна.

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