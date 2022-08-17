Жители Швеции стали покупать почти на 7% меньше продуктов из-за рекордной инфляции

Стоимость продуктов и безалкогольных напитков в Швеции по итогам июля выросла на 13,5%. В июне товары подорожали на 11,2%. Из-за рекордной инфляции объемы покупок продуктов в стране уменьшились почти на 7%, сообщает ФАН.

Экономисты отметили, что в Швеции набирает обороты дефицит товаров первой необходимости. Из-за этого производители не торопятся реализовывать свои запасы и поднимают на них цены.

Жители страны тратят на продукты все больше денег и покупают при этом только самое необходимое.

На подорожание продуктов и товаров в Швеции также влияет высокая стоимость топлива и перевозки грузов.