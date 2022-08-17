Минпромторг ожидает снижения цен на школьные товары уже в сентябре

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары снизятся уже в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, передает ТАСС.

«Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, в июле 2022 года рост цен на школьные брюки составил в среднем 13%, на блузку для девочек — 9%, на школьный рюкзак — 10%, на учебник — 18%.

Ранее российское подразделение финской компании, производящей хлебобулочные изделия, Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию.

С 1 февраля цены вырастут от 16 до 30% в зависимости от категории, говорится в письме директора по продажам российского подразделения финской компании Анатолия Бренера. В документе также отмечается, что если контрагенты откажутся принять новую стоимость, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года».