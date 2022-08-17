Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Детский канал Nickelodeon обвинили в сексуализации Арианы Гранде 14:19
В Польше массово отказывают россиянам в выдаче ВНЖ 14:18
Голый мужчина бегал за девочками на площадке в Санкт-Петербурге 14:14
Футболисты избили друг друга в перерыве матча, их разнимала полиция 14:14
Любовница Пьера Нарцисса ответила на слухи о внебрачных детях певца 14:14
Грузовик протаранил несколько автомобилей в Лефортовском тоннеле в Москве 14:14
Генсек ОПЕК не исключил вероятный энергетический кризис 14:08
Хакеры смогли украсть $1,9 млрд в криптовалютах за семь месяцев 14:06
Патрульные корабли типа «Василий Быков» могут вооружить новыми ракетными комплексами 14:05
Падение вертолета с кандидатом на пост президента Панамы попало на видео 14:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Генсек ОПЕК заявил о важной роли России в поддержании стабильности на рынке нефти

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти. Об этом он сказал в интервью американскому агентству Bloomberg.

Он также прокомментировал состоявшуюся 3 августа министерскую конференцию стран ОПЕК+.

По мнению эксперта, эта встреча показала, что у организации с Россией «очень близкие отношения», и в целом между странами ОПЕК «нет раскола».

3 августа министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть