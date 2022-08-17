Генсек ОПЕК заявил о важной роли России в поддержании стабильности на рынке нефти

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти. Об этом он сказал в интервью американскому агентству Bloomberg.

Он также прокомментировал состоявшуюся 3 августа министерскую конференцию стран ОПЕК+.

По мнению эксперта, эта встреча показала, что у организации с Россией «очень близкие отношения», и в целом между странами ОПЕК «нет раскола».

3 августа министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.