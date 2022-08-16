Маркетплейс Ozon открыл новый склад в Подмосковье вместо сгоревшего в Истре

Маркетплейс Ozon открыл склад в подмосковном городе Пушкино после пожара на складе компании в Истре. Об этом сообщает пресс-служба Ozon в своем Telegram-канале.

«Открыли склад в Пушкино под Москвой», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что сейчас для доставок доступно 52 000 м², а осенью площадь склада расширится до 152 000 м², что больше поврежденного помещения в Истре.

Возгорание на складе Ozon под Истрой произошло 3 августа. Пожарным удалось локализовать возгорание спустя десять часов. В результате погиб один человек и еще 13 пострадали. По данным источника в экстренных службах, у пострадавших в основном различные ожоги конечностей и дыхательных путей.

По факту случившегося глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин пожара: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.