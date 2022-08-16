В Болгарии годовая инфляция превысила рекордные 17% в июле

Показатель инфляции в Болгарии в июле достиг 17,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает Национальный статистический институт страны.

По сравнению с показателями июня, быстрее и больше всего цены выросли в группе развлечений и культуры. В этом сегменте цены выросли на 7,4%. Затем идет жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива, которые подорожали на 5,2%.

По данным статистического института, шоколадные изделия и цитрусовые выросли в цене на 4,1%, творог подорожал на 3,1% творог, сыр вырос на 2,9%.

12 августа компания «Булгаргаз» предложила повысить цену на природный газ в стране еще на 6% — до 315,61 лева (около €157,8) за мегаватт-час. При этом указанная цена не учитывает дополнительных платежей.

В конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ компании «Булгаргаз» в Болгарию по причине того, что там отказались оплачивать поставки энергоносителя в рублях.