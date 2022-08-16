Аналитик Самиев предрек Евросоюзу кризис, не имеющий аналогов в истории

Аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в разговоре с «Лентой.ру» назвал кризис в еврозоне не имеющим аналогов в истории.

По его словам, жителям Евросоюза предстоит одновременно столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными проблемами. Самиев заявил, что грядущий кризис можно будет вероятно сравнить с Великой Депрессией в США. Поэтому не представляется возможным предсказать его последствия.

«Надвигающийся кризис является уникальным из-за того, что сложились сразу три фактора. Прежде всего, в любом случае сейчас должен был произойти циклический мировой кризис, который ожидался как раз на рубеже 2020-2022 годов. Но во время пандемии все рынки были залиты деньгами, что позволило избежать кризиса, хотя циклический его вариант, на самом деле, даже нужен», — пояснил Самиев.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила возможные атаки на газовые объекты из-за кризиса.