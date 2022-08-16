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Bloomberg: резкий скачок цен на газ спровоцировал рост стоимости электроэнергии в ЕС

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Скачок цен на газ привел к тому, что европейские цены на электроэнергию подскочили до нового рекорда. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, тарифы на электроэнергию в Германии выросли на 3,7%, до €477,50 за мегаватт-час. Такой показатель в шесть раз выше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом лишь за последние два месяца стоимость электроэнергии выросла в два раза.

В публикации отметили, что рост цен на энергию сказывается на счетах жителей Европы, которые стали тратить больше как на приготовление пищи, так и на обогрев. Из-за роста цен на энергию еще сильнее растет инфляция в европейском регионе, где рост потребительских цен дошел до двухзначных показателей.

Ранее во вторник глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что тот факт, что стране необходимо начать проведение мероприятий, призванных стать ответом на начало кризиса в сфере энергетики, был заметен еще в 2021 году.

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