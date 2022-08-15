Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Трамп допустил, что ФБР «могло подкинуть ему что угодно» во время обыска 19:24
В Свердловской области женщина, сидевшая в деревянном туалете, погибла... 19:22
Востоковед Малашенко допустил, что талибы* в обмен на нефть предложат России... 19:18
В ЕП обеспокоены ухудшением психического здоровья европейцев 19:17
Newsweek: выделенные США Украине миллиарды помощи могут пропасть, как в Афганистане 19:14
Стилист Лисовец рассказал, каких вещей не должно быть в женском гардеробе 19:14
Экс-игрок «Спартака» Гладилин не считает красно-белых фаворитами матча... 19:12
Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 09.08—15.08 19:11
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос 60+» 19:10
Франция вывела войска с территории Мали 19:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минэкономики ФРГ: Германия больше не будет опираться на дешевый газ из РФ

close
100%
РИА «Новости»

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Германия создала бизнес-модель, которая в основе своей основывалась на зависимости от дешевого российского газа. <…> Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — сказал он.

По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности, сбора за электроэнергию с потребителей.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

По словам министра, при подобном сценарии предприятия – поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть