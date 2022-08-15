Глава Минэкономики ФРГ: Германия больше не будет опираться на дешевый газ из РФ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Германия создала бизнес-модель, которая в основе своей основывалась на зависимости от дешевого российского газа. <…> Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — сказал он.

По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности, сбора за электроэнергию с потребителей.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

По словам министра, при подобном сценарии предприятия – поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.