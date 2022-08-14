Bloomberg: саудовский принц вложил в «Газпром» и «Лукойл» $500 млн перед спецоперацией

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт фондовой биржи Саудовской Аравии.

Инвестиционная фирма Kingdom Holding Co., которая принадлежит принцу, приобрела депозитарные расписки, выпущенные ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» в феврале. Конкретные даты, когда были приобретены активы, не сообщаются.

Отмечается, что стоимость бумаг этих компаний резко упала после начала спецоперации России. По информации Bloomberg, саудовская компания не ответила на запрос о том, принадлежат ли ей до сих пор эти активы.

30 июня стало известно, что акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ценные бумаги компании упали из-за этого на 30%.

До этого сообщалось, что Минфин собирается внепланово забрать у «Газпрома» 416 млрд руб. в качестве внепланового однократного повышения налога на добычу полезных ископаемых в 2022 году.