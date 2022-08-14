Эксперты ИКАР спрогнозировали рекордный урожай зерновых в России

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, передает ТАСС.

«Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы — 95 млн. Это будет абсолютный рекорд», — сообщил он.

Среди возможных рисков директор ИКАР отметил позднюю уборку урожая и возможное ухудшение погоды в регионах Центральной России и Поволжья, что может повлиять на объемы сбора и качество.

Согласно прогнозам, которые дает ИКАР, результат нынешнего года превысит предыдущий рекорд, поставленный в 2017 году, когда в России собрали 135 млн тонн зерна, а пшеницы — 86 млн тонн. В прошлом году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн, сообщал Росстат. По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн и что это станет «одним из лучших результатов в истории страны».

13 августа директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что в России собрано уже 78 млн тонн зерна, обеспечив таким образом продовольственную безопасность страны.