Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Умер потомственный артист оркестра Большого театра Виктор Эльстон 11:12
NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад и НАТО 11:11
Захарова указала на признаки диктатуры на Западе 11:09
Saudi Aramco достигла рекордной чистой прибыли почти в $88 млрд в первом... 11:08
Сябитова готова сэкономить на подгузниках для внучки, чтобы не тратить... 11:04
Кадыров рекомендовал Западу научиться дружить с РФ 11:01
В ГИБДД пригрозили водителям арестом из-за тонировки 11:01
Карди Би призналась, что моет голову отваром лука 11:01
Галкин назвал «кормильцами» латышей, которые пришли на его концерт 11:00
Криштиану Роналду запретил сыну иметь мобильный телефон 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперты ИКАР спрогнозировали рекордный урожай зерновых в России

close
100%
Егор Еремов/РИА «Новости»

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, передает ТАСС.

«Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы — 95 млн. Это будет абсолютный рекорд», — сообщил он.

Среди возможных рисков директор ИКАР отметил позднюю уборку урожая и возможное ухудшение погоды в регионах Центральной России и Поволжья, что может повлиять на объемы сбора и качество.

Согласно прогнозам, которые дает ИКАР, результат нынешнего года превысит предыдущий рекорд, поставленный в 2017 году, когда в России собрали 135 млн тонн зерна, а пшеницы — 86 млн тонн. В прошлом году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн, сообщал Росстат. По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн и что это станет «одним из лучших результатов в истории страны».

13 августа директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что в России собрано уже 78 млн тонн зерна, обеспечив таким образом продовольственную безопасность страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть