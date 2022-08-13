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В США вырастут цены на кетчуп из-за засухи в Калифорнии

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Depositphotos

Сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии вызовет подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные производителей.

«Нам отчаянно нужен дождь. Мы подошли к моменту, когда у нас не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос», — сказал глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров Майк Монтна.

Из-за дефицита воды в регионе сокращают объем изготовления продуктов на основе помидоров, на долю которого приходится четверть мирового производства. К тому же производителям приходится тратиться на преодоления ситуации с отсутствием воды. Это оказывает влияние на стоимость томатной продукции.

Кроме того, по словам Монтна, сейчас в Калифорнии очень сложно вырастить урожай помидоров из-за подскочивших цен на топливо и удобрения.

Вице-президент по сельскохозяйственным операциям производителя Woolf Farming Рика Бланкеншип указал, что выращивание и сбор урожая томатов в этом сезоне обойдется, примерно, в $4,8 тыс. за акр (чуть больше 40 тыс. соток) относительно $2,8 тыс. 10 лет назад.

В конце июля обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в материале для The American Conservative написал, что Соединенные Штаты испытывают острый дефицит удобрений.

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