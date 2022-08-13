Российские пациенты с редкими болезнями могут столкнуться с нехваткой лекарств в 2023 году

Пациенты в редкими заболеваниями в России в 2023 году могут не получить необходимые им лекарства из-за сложностей с государственным финансированием их закупок. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Всероссийского союза пациентов.

Союз направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе указано, что несмотря на рост числа пациентов, с 2012 года финансирование программы увеличилось незначительно — с 51,9 млрд руб. до 66,9 млрд руб.

По информации организации, в 2023 году дефицит бюджета программы может составить 20 млрд руб. В связи с этим союз просит правительство при формировании проекта федерального бюджета на 2023 — 2025 годы предусмотреть выделение Минздраву дополнительных денег на увеличение финансирования программы, по крайней мере, до 86,9 млрд руб. в год.

В России люди с некоторыми редкими заболеваниями получают препараты в рамках государственной программы «17 нозологий», которая действует с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. Сначала по программе выделяли лекарства россиянам, которые страдают гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом. Позднее перечень расширяли. В период с 2012 по 2022 год число пациентов, охваченных программой, выросло вдвое — с 100 тыс. человек до 233 тыс. человек.

Ранее 13 августа сообщалось, что страны Европейского союза нарастили поставки косметики, лекарств и промышленного оборудования в Россию.