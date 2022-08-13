Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В «Торино» заявили, что не обязаны выкупать Миранчука у «Аталанты» 12:16
В Самаре автомобиль BMW вылетел в толпу людей у бара 12:13
В России за сутки выявлено 28 694 случая заражения COVID-19 12:11
Певица Мишель Бранч арестована по подозрению в домашнем насилии 12:08
Украинские военные отказались от обмена и заявили о нежелании оказаться... 12:05
Эмили Блант и Райан Гослинг сыграют в новой экшен-драме режиссера «Джона Уика» 12:04
Продюсер Разин заявил, что он смог обмануть многих людей 12:01
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Байдена преступником 12:00
РГ: американские броневики забуксовали на бездорожье Украины 12:00
Релиз новой игры во вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy сдвинули на 2023 год 11:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Премьер Португалии Антониу Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции

close
100%
Petros Giannakouris/AP

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой, в обход территории Франции, сообщает Observador.

«В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом», — заявил Кошта.

По словам премьера Португалии, Франция не одобрила первоначальный вариант маршрута газопровода из-за экологических ограничений. В качестве альтернативного пути можно соединить Испанию и Португалию с Италией, пустив газопровод по дну Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и прибегнуть к логистическим возможностям своей газовой системы, чтобы не вводить меру по снижению потребление газа на 15%, предложенную Европейской комиссией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть