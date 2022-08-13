Премьер Португалии Антониу Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой, в обход территории Франции, сообщает Observador.

«В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом», — заявил Кошта.

По словам премьера Португалии, Франция не одобрила первоначальный вариант маршрута газопровода из-за экологических ограничений. В качестве альтернативного пути можно соединить Испанию и Португалию с Италией, пустив газопровод по дну Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и прибегнуть к логистическим возможностям своей газовой системы, чтобы не вводить меру по снижению потребление газа на 15%, предложенную Европейской комиссией.