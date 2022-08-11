«Ведомости»: страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго

Страны Евросоюза (ЕС) увеличили импорт угля в преддверии эмбарго на его поставки из России, которое вступит в силу уже 10 августа. В период с марта по май Евросоюз закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

По информации издания «Ведомости», поставки составили 29,4 млн т на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза и составили $9,3 млрд. Средняя цена оказалась на отметке $317/т против $105/т в марте – мае 2021 года.

В основном уголь импортировали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок, 31%, был из России.

С 10 августа начало действовать эмбарго на импорт угля из России.

Эмбарго на поставки российского угля в ЕС было введено в рамках пятого пакета санкции против РФ.

«Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых видов ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», — говорится в документе ЕС.

Ранее бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, передает РИА «Новости». Он также указал на возможность дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.

До этого газета Financial Times писала, что Европейский союз сократил импорт энергетического угля из России на 48% относительно мая в преддверии полного запрета на его закупки.