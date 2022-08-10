Московская биржа допустит иностранцев к совершению сделок на рынке облигаций с 15 августа

Нерезиденты смогут совершать сделки на рынке облигаций с 15 августа. Сообщение об этом пресс-служба Московской биржи опубликовала на своем сайте.

Речь идет только об инвесторах, имеющих гражданство стран, которые не были признаны на территории России недружественными. Также допуск относится к тем иностранцам, чьими конечными бенефициарами являются россияне или российские организации.

Профессиональные участники рынка (банки, брокеры, управляющие компании) должны будут провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц для предоставления доступа клиентам к торгам.

Ранее пресс-служба Мосбиржи сообщила, что с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке.

В марте президент Владимир Путин поручил российскому правительству составить перечень стран, которые ввели санкции в отношении России, компаний, организаций и физических лиц. В список таких стран вошли все страны Евросоюза (ЕС), а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и другие страны и территории.

24 июля список расширили — в него включили Багамы, острова Мэн и Гернси.