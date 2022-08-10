Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи выяснили, какая бессимптомная болезнь сердца повышает риск деменции на 35% 19:51
О гибели принцессы Дианы выпустят новый документальный сериал 19:50
Посол Индонезии в РФ Таварес: на Бали ждут встречи Путина и Зеленского... 19:49
Владелец британского паба пожаловался на привидение, которое бьет стаканы... 19:48
В сети обсуждают новые «инопланетные башмачки» от Balenciaga 19:44
У пиццерии Domino's не получилось продавать пиццу итальянцам 19:42
Полеты в эконом-классе по России с начала года подорожали на 34% 19:41
«Не берут, а хапают»: названа средняя цена школьной формы в Москве 19:41
Американец выиграл $1 млн в лотерее, хотя думал, что проиграл 19:41
Датскому принцу Кристиану нашли новую школу после скандала в старой 19:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Московская биржа допустит иностранцев к совершению сделок на рынке облигаций с 15 августа

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Нерезиденты смогут совершать сделки на рынке облигаций с 15 августа. Сообщение об этом пресс-служба Московской биржи опубликовала на своем сайте.

Речь идет только об инвесторах, имеющих гражданство стран, которые не были признаны на территории России недружественными. Также допуск относится к тем иностранцам, чьими конечными бенефициарами являются россияне или российские организации.

Профессиональные участники рынка (банки, брокеры, управляющие компании) должны будут провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц для предоставления доступа клиентам к торгам.

Ранее пресс-служба Мосбиржи сообщила, что с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке.

В марте президент Владимир Путин поручил российскому правительству составить перечень стран, которые ввели санкции в отношении России, компаний, организаций и физических лиц. В список таких стран вошли все страны Евросоюза (ЕС), а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и другие страны и территории.

24 июля список расширили — в него включили Багамы, острова Мэн и Гернси.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть