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Вице-премьер Словакии Сулик: прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться в ближайшие часы

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Depositphotos

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что прокачка российской нефти через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба» может возобновиться в ближайшие часы. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться в ближайшие часы», — сказал Сулик во время своего выступления, которое транслировали словацкие телеканалы.

Ранее сообщалось, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели средства за транзит по нефтепроводу «Дружба» украинской стороне. Как отмечалось, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти.

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100% предоплате.

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