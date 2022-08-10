Минстрой сообщил о снижении цен на строительные материалы в России

Цены на строительные материалы начали снижаться в России. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, если в начале года арматура стоила 57 тыс., то сегодня она стоит 44 тыс. Однако это стоимость без учета НДС, уточнил Файзуллин.

Министр добавил, что цены на спецстали, которые используются в большепролетных конструкциях, в мостовых сооружениях, остались неизменными. При этом дерево понижается в стоимости.

«В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года», — сказал Файзуллин.

Ранее сообщалось, что цена на стройматериалы, необходимые для ремонта помещений, по итогам второго квартала 2022 года в Москве выросла на 19,9%, до 8,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 9,9%, до 8,6 тыс. руб. за 1 кв. м, год к году.

В феврале сообщалось, что ремонт квартир в России в феврале 2022 года вырос в цене до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.