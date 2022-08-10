Эксперт Бабин допустил обвал рубля в случае снижения спроса на энергоносители

Рубль продолжает поддерживать положительное сальдо торгового баланса и внушительный доход, который компании получают от экспорта. Однако ситуация может измениться из-за серьезной рецессии, которая может уменьшить спрос на энергоносители. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он уточнил, что перевес предложения валюты над спросом также помогает рублю держаться на устойчивой позиции.

Специалист также напомнил, что Центральный банк России в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий допускает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила лишь со следующего года.

При этом дорогое сырье, преимущественно нефть и газ, — практические единственные факторы, защищающие российский рубль от последствий санкций и повышения геополитической напряженности. Рубль может ждать обвал в случае снижения нефтяных котировок. При появлении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет. Уменьшатся и цены, из-за чего доллар может снова стоить 80 рублей и выше, высказал мнение Бабин.

Ранее аналитик Юрий Кравченко рассказал, почему курс рубля застыл и не может больше расти и падать.