Крупнейшая грузовая авиагруппа РФ сократит практически всех пилотов Boeing

Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» приняла решение сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing. Сокращение затронет свыше 200 летчиков, передает РБК, ссылаясь на два источника, близких к авиагруппе.

Как сообщил один из них, в конце июля 2022 пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. При этом было сохранено несколько экипажей на случай, если от Минтранс РФ даст «Волге-Днепру» разрешение на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям, указал второй источник.

Месяц назад стало известно, что AirBridgeCargo собирается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, находящихся в московском Шереметьево.

«Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — рассказал изданию представитель «Волги-Днепр», отвечая на вопрос про увольнения пилотов.

Общее число пилотов компания не раскрывает, однако, по информации источника РБК, на начало года в AirBridgeCargo работало свыше 300 пилотов, в «Атран» — около 110.