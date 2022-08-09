В России за первые шесть месяцев 2022 года сварили рекордный объем пива за последние 7 лет

Объем производства пива в России в первые шесть месяцев 2022 года увеличился относительно аналогичного периода 2021 года на 2,7%, обновив рекорд семилетней давности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы Ассоциации производителей пива (АПП).

«Объем производства пива в России в январе – июне составил 410 млн декалитров – это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и к тому же — самый высокий показатель за последние семь лет», — сообщили в ассоциации.

Продажи этого алкогольного напитка в России в тот же период снизились в годовом выражении на 1,4%, до 356,6 млн декалитров. Показатель опустился до уровня 2021 года, когда с января по март в России продали 162,5 млн декалитров, но потом с апреля по июнь нарастили продажи до 194,1 млн декалитров.

В начале августа в пивоваренной компании AB InBev Efes заявили, что наладили выпуск на территории Российской Федерации пива ряда иностранных брендов — Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Теперь эту продукцию производят на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.