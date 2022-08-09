«Ъ»: владельцы торговых центров попросили отменить визы для бизнеса из дружественных стран

Владельцы российских торговых центров (ТЦ) намереваются привлечь ретейлеров из стран Азии, Африки и Латинской Америки на освобождающиеся 3 млн кв. м торговых площадей и просят упростить для них въезд в Россию. Информация об этом содержится в обращении президента Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко к главе МИДа Сергею Лаврову, пишет газета «Коммерсантъ».

В РСТЦ попросили отменить требование оформлять визы для бизнесменов из этих «дружественных» стран или сократить стоимость их оформления.

В совете указали, что в ТЦ по всей России в ближайшие месяцы освободится около 3 млн кв. м. торговых площадей из-за ухода оставшихся западных компаний. Уже к настоящему времени свободно около 7,5 млн кв. м. территории, которые занимали иностранные бренды.

Если не занять эти площади, подчеркивают в РСТЦ, доход индустрии сократится на 15%-22%. Для владельцев ТЦ это означает выход на предбанкротное состояние, предупредил Москаленко.

В апреле председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявлял, что продукция из Ирана может заменить в России ушедшие бренды.