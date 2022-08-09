Аналитик спрогнозировал курс доллара на осень

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков спрогнозировал к осени курс доллара в диапазоне 66–72 рублей. Этому, по его словам, будет способствовать разнонаправленная политика ФРС США и Центрального Банка России.

Как отметил аналитик в беседе с агентством «Прайм», ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран.

Чечушков напомнил, что российские власти намерены ослабить рубль, а в США национальная валюта укрепляется к мировым валютам на фоне рецессии.

Осенью, прогнозирует специалист, рубль уйдет в диапазон 66–72 за доллар. В то же время, по словам Чечушкова, при условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58–64 рублей.

Ранее россиянам представили юань как наилучшую альтернативу доллару. К концу июля торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень. Как отметил специалист, в некоторые дни их объем сумел превысить показатель по паре евро-рубль. При этом аналитик указал, что американский доллар по-прежнему лидирует по объемам, юаню удалось стать третьей среди самых востребованных валют на бирже.