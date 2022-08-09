Reuters: в России начали разбирать самолеты подсанкционных авиакомпаний на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Эксперты в области авиации говорят, что российские авиакомпании, скорее всего, начнут снимать детали со своих самолетов, чтобы поддерживать их в летной годности, но это первые подробные примеры», — пишет агентство.

Так, минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые «Аэрофлотом», в настоящее время остановлены и разбираются, говорят источники.

Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота». По словам источника агентства, запчасти с них нужны для других самолетов этих моделей.

Российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet зависят от иностранных запчастей, считает Reuters. С одного Superjet уже сняли двигатель и переставили на другой, утверждает источник агентства.

По словам отраслевых экспертов, двигатели часто меняются местами между самолетами и обычно поставляются по отдельным контрактам, так как не считаются основной частью.

В материале также подчеркивается, что эти шаги соответствуют рекомендациям российского правительства, которые оно дало авиакомпаниям, чтобы разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.

Ранее министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.